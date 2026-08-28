Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Juventus'un İtalyan futbolcusu Fabio Miretti'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş Kulübü, 28 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Miretti'nin satın alma opsiyonuyla geçici olarak kadroya katıldığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Siyah-beyazlı kulüp, Juventus ile yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını kamuoyuna açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.”

Beşiktaş ayrıca yeni transferi Fabio Miretti'ye siyah-beyazlı forma altında başarılar diledi.

JUVENTUS'TAN BEŞİKTAŞ'A

Juventus altyapısından yetişen Miretti, genç yaşına rağmen İtalya'nın en üst seviyesinde önemli tecrübeler edindi. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen İtalyan futbolcu; oyun kurma becerisi, pas kalitesi ve hareketliliğiyle dikkat çekiyor.

Juventus altyapısındaki performansının ardından A takıma kadar yükselen Miretti, Serie A'da da forma şansı bularak Avrupa futbolunun gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösterildi.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Beşiktaş ile Juventus arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunması dikkat çekti. Miretti, ilk etapta kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş yönetimi, anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunu kullanması halinde İtalyan orta saha oyuncusunun bonservisini de alabilecek.

BEŞİKTAŞ KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Miretti transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir alternatif ekledi.

Siyah-beyazlıların yeni transferinin takımla çalışmalara başlaması ve teknik heyetin görev vermesi halinde önümüzdeki karşılaşmalarda Beşiktaş formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.