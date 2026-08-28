Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği On Numara çekilişi gerçekleştirildi. 28 Ağustos Cuma akşamı yapılan çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, kazanan numaraları araştırmaya başladı.

Haftanın çekilişinde toplam 22 numara belirlendi. Büyük ikramiye ise 2 milyon 254 bin 585 TL oldu.

28 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

28 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişinde kazanan numaralar şöyle:

4 - 8 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 33 - 36 - 45 - 59 - 61 - 65 - 76 - 77 - 80

Kupon sahipleri, ellerindeki numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYON 254 BİN 585 TL

On Numara'nın 28 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2 milyon 254 bin 585 TL olarak belirlendi.

Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler ikramiye dağılımına çevrilirken, şans oyunu oynayan vatandaşlar kuponlarını kontrol etmeye başladı.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara oynayan vatandaşlar, kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor. Çekiliş sonuçlarında kupondaki numaraların kaçının eşleştiğine göre ikramiye miktarı belirleniyor.

28 Ağustos 2026 tarihli çekilişin ardından kazanan 22 numaranın açıklanmasıyla birlikte haftanın On Numara heyecanı da sona erdi.