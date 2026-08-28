Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bölgedeki ağaçların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ağaçlık alanın çevresindeki evlere ve seralara sıçradı. Yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLERE TOMA DA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine ekipler alevlerin daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemek için yoğun çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA da destek verdi.

Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan çevredeki ev, sera ve iş yerlerinin yangından etkilenmemesi için çalışma yaptı.

3 EV TAMAMEN YANDI

İlk belirlemelerde yangında 2 evin yandığı bildirilirken, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde bilanço ağırlaştı. Yangın nedeniyle 3 evin tamamen yandığı belirlendi.

Bölgede bulunan çok sayıda sera da alevlerden etkilenerek zarar gördü. Yangının sıçradığı bir kereste deposunda da maddi hasar meydana geldi.

DUMANDAN ETKİLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı vatandaşlar etkilendi. Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahalede bulundu.

Uzun süren çalışmaların ardından yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi ve alevler kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yeniden alevlenme ihtimaline karşı özellikle evlerin, seraların ve kereste deposunun bulunduğu noktalarda çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.