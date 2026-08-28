A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grup etabının son sınavını veriyor. Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, A Grubu’nun beşinci ve son karşılaşmasında Polonya ile kozlarını paylaşıyor.

İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Türkiye-Polonya mücadelesi bugün saat 19.00’da başladı. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kritik karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI

Avrupa Şampiyonası’nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sergilediği başarılı performansla son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen milliler, şimdi gözünü grup liderliğine çevirdi.

Filenin Sultanları, Polonya karşısında da kazanması halinde grup etabını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayacak ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

POLONYA KARŞISINDA HEDEF GALİBİYET

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Polonya ile oynanan mücadele, A Grubu’nun zirvesini doğrudan ilgilendiriyor. İki takım da grup aşamasını mümkün olan en iyi sırada tamamlayarak eleme turlarına avantajlı şekilde geçmek istiyor.

Başantrenör ve teknik ekip yönetiminde Polonya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Polonya arasındaki kritik karşılaşma 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.

GÖZLER SON 16 TURUNDA

Son 16 turundaki yerini garantileyen Türkiye için Polonya karşılaşması aynı zamanda eleme aşaması öncesindeki son ciddi sınav niteliği taşıyor. Milliler, grup etabını yenilgisiz tamamlayarak Avrupa şampiyonluğu hedefi doğrultusunda yoluna güçlü şekilde devam etmek istiyor.

Filenin Sultanları’nın Polonya karşısında alacağı sonuç, A Grubu’ndaki nihai sıralamayı ve eleme turundaki konumunu belirleyecek. Türkiye’nin hedefi ise net: Polonya’yı mağlup etmek, 5'te 5 yapmak ve gruptan namağlup lider çıkmak.