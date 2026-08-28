TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında faaliyet gösteren SunExpress, Antalya merkezli uluslararası uçuş ağını genişletmeye hazırlanıyor. Havayolu şirketi, Almanya’nın batısında ve Hollanda sınırına yakın konumda bulunan Weeze Havalimanı ile Antalya arasında 2027 yılında direkt uçuşlara başlayacak.

Yeni hattın özellikle Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde yaşayan yolcuların yanı sıra Hollanda ve çevre ülkelerden Antalya’ya seyahat etmek isteyen turistlere yeni bir ulaşım alternatifi sunması bekleniyor.

SEFERLER 23 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Antalya-Weeze hattındaki ilk seferin 23 Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Uçuşlar haftanın 7 günü karşılıklı olarak düzenlenecek.

Yeni rotanın devreye alınmasıyla SunExpress'in Antalya'dan Almanya'ya direkt uçuş gerçekleştirdiği şehir sayısı 18'den 19'a yükselecek. Hat aynı zamanda şirketin Antalya-Almanya uçuş programına haftalık 7 ek frekans kazandıracak.

BENELÜKS PAZARI İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR

Weeze Havalimanı'nın konumu, yeni hattı Antalya turizmi açısından dikkat çekici hale getiriyor. Almanya'nın batısında bulunan havalimanı, Hollanda sınırına yakınlığı nedeniyle yalnızca Alman yolcular tarafından değil, Hollanda'dan seyahat eden yolcular tarafından da kullanılabiliyor.

Bu nedenle Antalya-Weeze seferlerinin Almanya pazarındaki ulaşım seçeneklerini artırmasının yanı sıra Hollanda başta olmak üzere Benelüks bölgesinden Antalya'ya yönelik turizm hareketliliğine de katkı sağlaması bekleniyor.

Direkt uçuş imkanının genişlemesiyle Antalya ve Alanya başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerinin daha geniş bir yolcu kitlesine ulaşması açısından yeni hattın önem taşıması bekleniyor.

ANTALYA-ALMANYA UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

SunExpress, 2027 yaz sezonunda Almanya'daki geniş uçuş ağını da korumayı planlıyor. Havayolu; Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, Memmingen, Münih, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken ve Stuttgart ile Antalya arasındaki seferlerini sürdürecek.

Weeze'nin de uçuş ağına katılmasıyla Antalya'nın Almanya ile hava yolu bağlantılarının daha da güçlenmesi hedefleniyor. Yeni seferlerin özellikle 2027 turizm sezonunda Antalya'ya yönelik uluslararası yolcu trafiğine katkı sağlaması bekleniyor.