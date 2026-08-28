Yeni sezon öncesinde yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafael Leao transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların hem 27 yaşındaki Portekizli futbolcuyla hem de kulübü Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Leao için yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

LEAO GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sky Sports kaynaklı habere göre Rafael Leao, Galatasaray'ın kendisine sunduğu teklifi kabul etti. Portekizli yıldızla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği ancak transfer yarışında Galatasaray'ın öne geçtiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun ardından Milan ile yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağladığı ve transferin tamamlanması için son işlemlere geçildiği ifade edildi.

43 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Rafael Leao için Milan'a 43 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 2 milyon euroluk bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.

Transfer paketinin bir diğer dikkat çeken maddesinin ise sonraki satış payı olduğu kaydedildi. İddiaya göre Milan, Rafael Leao'nun Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olması durumunda sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Böylece bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın Leao için Milan'a yapacağı ödeme 45 milyon euroya ulaşabilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Rafael Leao'nun İstanbul yolculuğunun da planlandığı belirtildi. Portekizli yıldızın 29 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Leao'nun İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve son prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması için ise Galatasaray'dan yapılacak açıklama bekleniyor.

GALATASARAY HÜCUM HATTINA DEV TAKVİYE

Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor üretme becerisiyle Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösterilen Rafael Leao, uzun yıllardır Milan forması giyiyor.

Hem sol kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Portekizli yıldızın transferinin resmileşmesi halinde Galatasaray, kadrosuna Avrupa futbolunda ses getirecek bir ismi daha eklemiş olacak.

SPORTING'DEN MILAN'A UZANAN KARİYER

Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Rafael Leao, Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonra Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Buradaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcu, daha sonra İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan'ın yolunu tuttu.

Leao, kariyeri boyunca çıktığı 345 karşılaşmada 103 gol atarken 71 asist yaptı.

Galatasaray cephesinde gözler artık transferin resmen duyurulmasına çevrildi. Sarı-kırmızılıların Milan ve Rafael Leao ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesiyle birlikte transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.