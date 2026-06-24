İddialara göre Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu işletmeye, müşterilerden yüksek ücret talep edildiği yönündeki şikayetler üzerine denetim yapıldı. Operasyon sırasında işletmede bulunan bazı kayıtların yetkililere teslim edilmediği öne sürülürken, Aydın hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Gözalıcı, merhum sanatçının adının olayla ilişkilendirilmesinden rahatsız olduklarını belirterek aile adına tepki gösterdi. Açıklamaya Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek verdi.

Tartışmalar sürerken gözler Tuğçe Tayfur'a çevrildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, eşinin ticari faaliyetlerinin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.

Tuğçe Tayfur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil."

Özellikle "Prenses erkeklerden değil" sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Tayfur'un eşine sahip çıktığını savunurken, bazıları ise açıklamanın sert bir üslup taşıdığını dile getirdi.

Öte yandan Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında, sanatçının hayatta olduğu dönemde zaman zaman kamuoyuna da yansıyan fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Ferdi Tayfur'un, kızının Muhammet Aydın ile yaptığı evliliğe sıcak bakmadığı ve nikâh törenine katılmadığı biliniyor.