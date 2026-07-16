FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi kadrosunu dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood, resmi işlemleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilen Greenwood'u taşıyan Türk Hava Yolları'nın Manchester-İstanbul seferini yapan uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda yıldız futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da havalimanına akın etti. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Greenwood'a sevgi gösterilerinde bulunurken, İngiliz futbolcu da kendisini karşılayan taraftarları selamladı.

Greenwood, ailesiyle birlikte havalimanından kendisini bekleyen araçla ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sağlık kontrolünden sonra imza

24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İmza töreninin ardından kulübün transferi resmen açıklaması öngörülüyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferiyle hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. İngiliz yıldızın kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.