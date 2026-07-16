ALANYA'DA sokak hayvanlarına yönelik tepki çeken bir uygulama kamuoyunun gündemine oturdu. Güllerpınarı Mahallesi'nde bir araç sahibinin, kedilerin otomobilinin üzerine çıkmasını engellemek amacıyla araç brandasına çok sayıda çivi monte etmesi, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından uygulama kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İddiaya göre araç sahibi, sokak kedilerinin otomobilin üzerine çıkarak aracına zarar verdiğini düşündüğü için brandanın üst kısmına sivri çiviler yerleştirdi. Ancak bu yöntem, yalnızca kediler için değil, brandaya dokunabilecek çocuklar ve vatandaşlar açısından da ciddi yaralanma riski oluşturduğu gerekçesiyle eleştirildi.

"Bu bir önlem değil, tehlikedir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Belediyesi Barınak Gönüllüsü Hasan Sağlamer, uygulamanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Sağlamer, "Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bu kötülüğe derhal son verilmesi gerekiyor. Kediler brandaya tırmanamasın diye alınan bu önlem hem hayvanların hem de insanların sağlığını tehdit etmekten başka bir işe yaramaz. Üstelik çivilerin paslanmış olması, bu uygulamanın uzun süredir devam ettiğini gösteriyor" dedi.

"Araç sahibine gerekli işlem yapılmalı"

Söz konusu brandanın bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade eden Sağlamer, ilgili kurumların harekete geçmesini istedi.

Sağlamer, "Bu brandaya el konulmalı ve araç sahibi hakkında yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanmalıdır. Sokakta yaşayan canların yaşam hakkını hiçe sayan bu tür uygulamalara asla göz yumulmamalıdır" diye konuştu.

"Araçları çiviler değil, merhamet korur"

Hayvan sevgisinin toplumun ortak değeri olduğunu vurgulayan Sağlamer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Unutulmamalıdır ki araçları o branda değil, o sokaktaki kedilerin duası korur. Sorunlara çözüm üretirken canlıların yaşam hakkını tehlikeye atan yöntemler yerine, hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli ve vicdani çözümler tercih edilmelidir."

Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok vatandaş da yetkililerden konuyla ilgili inceleme başlatılmasını ve benzer uygulamaların önüne geçilmesini talep etti.