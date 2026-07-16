SANATÇI ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, yürütülen soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

Levent Üzümcü, X hesabından yaptığı kısa paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denildi.

Edinilen bilgilere göre Üzümcü'nün Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındığı ve işlemler için İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Avukatından açıklama

Odatv'ye konuşan avukatı Uğur Poyraz, müvekkilinin hangi soruşturma kapsamında ve hangi sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını henüz kendilerinin de bilmediğini söyledi.

Poyraz, gözaltı gerekçesine ilişkin resmi bilgilendirme yapılmasının ardından kamuoyunu sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendireceğini ifade etti.

Gerekçe henüz açıklanmadı

Ağustos 2024'ten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Levent Üzümcü'nün hangi paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.