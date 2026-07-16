Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, özellikle yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlarda ilerleyen motosiklet ve scooter sürücüleri kontrol edildi. Denetimlerde, yasak olmasına rağmen kaldırımda motosiklet kullanan, yaya geçitlerini araç yolu gibi kullanarak ilerleyen ve yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler tek tek durduruldu. Trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ilgili maddelerden cezai işlem uyguladı.

SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE DE CEZA

Uygulama kapsamında elektrikli scooter kullanıcıları da denetlendi. Bisiklet yolu bulunan bölgelerde bu alanları kullanmak yerine kaldırımda ilerlediği tespit edilen scooter sürücülerine de ceza kesildi. Ekipler, sürücülere yayalara ait alanların araç trafiği için kullanılamayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

DENETİMLER SÜRECEK

Polis ekiplerinin, özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde, sokak ve sahil bölgelerinde denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, motosiklet ve scooter sürücülerinin trafik kurallarına uyması, yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Alanya’da vatandaşların güvenli şekilde kaldırımları kullanabilmesi için benzer uygulamaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.