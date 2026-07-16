ALANYA Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali bu yıl 20'nci kez kapılarını açıyor. 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda düzenlenecek festival, dört gün boyunca spor, kültür ve eğlenceyi bir araya getirecek. Festival programı 30 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da etkinliklerin başlamasıyla açılacak. 31 Temmuz akşamı sanatçı Uğur Önür, 1 Ağustos'ta ise Ümit Besen ve Pamela konser verecek. Festivalin finali ise 2 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da gerçekleştirilecek yağlı pehlivan güreşleriyle yapılacak.

HER YAŞA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER

Festival kapsamında futbol, voleybol, okçuluk, at binme, arazide araç sürüşü, bisiklet teknik sürüş alanı, macera parkuru, çocuk tiyatroları ve çeşitli animasyon gösterileri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Alanya Belediyesi, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebileceği dolu dolu bir program hazırladı.

ÖZÇELİK'TEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm vatandaşları festivale davet ederek, "20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivalimiz, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda sizleri bekliyor. Er meydanında pehlivanların mücadelesine tanıklık edecek, akşamları konserlerle bir araya gelecek, sporun, kültürün ve eğlencenin iç içe geçtiği dört güzel günü hep birlikte yaşayacağız. Futboldan voleybola, okçuluktan at binmeye, arazide araç sürüşünden bisiklet teknik parkuruna, macera alanlarından çocuklarımız için tiyatro ve etkinliklere kadar her yaştan vatandaşlarımız için dolu dolu bir festival hazırladık. Tüm halkımız davetlidir" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi