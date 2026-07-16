ALANYA'DA polis ve jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda araç ve motosiklet sürücüleri tek tek kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda sürücü belgeleri, araç evrakları, kask kullanımı, emniyet kemeri, plaka ve teknik yeterlilik gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Yapılan kontroller sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan veya trafikte seyretmesi uygun görülmeyen çok sayıda araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Denetimler sürecek

Yetkililer, trafik kazalarının azaltılması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ekiplerin özellikle yaz sezonunda artan araç ve motosiklet trafiği nedeniyle uygulamalarını aralıksız devam ettireceği öğrenildi.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Mehmet AL