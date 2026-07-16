Kararın, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve olası mal kaçırılmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Soruşturma bağış iddialarıyla başlamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Savcılık, mali hareketlerin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile banka kayıtlarını dosyaya dahil etti.

İncelemeler kapsamında dernek hesapları, para transferleri, şirket bağlantıları ve taşınır-taşınmaz mal varlıkları detaylı şekilde araştırıldı.

Gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmıştı

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonlarda dijital materyaller, mali kayıtlar, bilgisayarlar, cep telefonları ve çeşitli belgelere de el konulmuştu.

Mahkemeden mal varlığına tedbir kararı

Soruşturmada gelinen son aşamada mahkeme, Ahbap Derneği ile soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan kişi ve şirketlerin banka hesapları, taşınmazları, araçları ve diğer mal varlıkları hakkında tedbir kararı verdi.

Kararın, soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçerli olacağı, mal varlıklarının devri veya el değiştirmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

İncelemeler devam ediyor

Savcılık ekiplerinin MASAK raporları, banka hareketleri ve dijital veriler üzerindeki incelemeleri sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararları, ek tedbirler veya iddianame sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği ifade edilirken, yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.