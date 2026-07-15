SERİK'E bağlı Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Regnum Carya ve Regnum The Crown, dünya sporunun yıldız isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Michy Batshuayi, Tottenham'ın İngiliz yıldızı James Maddison, Polonya Milli Takımı'nın golcüsü Robert Lewandowski, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile futbolcu Rachid Ghezzal tatillerini geçirmek üzere Regnum Carya ve Regnum The Crown'u tercih etti.

Misafirlerine sadece konforlu bir tatil değil, aynı zamanda spor ve yaşam deneyimini bir arada sunan tesislerde sporcular keyifli anlar yaşadı. Regnum Carya ve Regnum The Crown Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de ünlü sporcularla bir araya gelerek tenis ve futbol oynadı. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı buluşmada sporcular, tesislerin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, dünya standartlarındaki golf sahaları, spor tesisleri ve lüks konaklama konseptiyle dikkati çeken Regnum Carya ve Regnum The Crown, yalnızca tatilcilerin değil, dünyanın önde gelen sporcularının da vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Her yıl çok sayıda dünya yıldızını ağırlayan tesisler, Belek'in uluslararası turizmdeki prestijine önemli katkı sağlarken, Türkiye'nin spor turizmindeki marka değerini de güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA