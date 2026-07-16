BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu ile İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettiklerine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

25 kişi hakkında gözaltı talimatı

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri istendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Burak Çelik, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan yer aldı.

Önce hastane, ardından Adli Tıp

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldüler.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.