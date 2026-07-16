MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayı büyük tepki çekti. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 29 yaşındaki Gökhan G., çıkan kavga sırasında 28 yaşındaki eşi İmran G.'yi burnundan ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan G.'nin eşini burnundan ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

Ekipler kapıyı açamayınca itfaiye devreye girdi

Evden gelen bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemleri alırken, olası bir olumsuzluğa karşı bina önüne itfaiye ekiplerince atlama yatağı kuruldu. Yaralı kadın, itfaiye aracının merdiveni kullanılarak balkondan güvenli şekilde tahliye edildi.

Plastik cerrahi servisine sevk edildi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İmran G., önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından ileri tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Evde iki çocuk bulunuyordu

Olay sırasında evde bulunan çiftin 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocuklarla ilgili gerekli koruma ve inceleme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

Mahalleli tepki gösterdi

Polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle eve girerek şüpheli Gökhan G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evden çıkarıldığı sırada olaya tepki gösteren bazı mahalle sakinleri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.