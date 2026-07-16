ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın ve Antalya'nın önde gelen yerel basın kuruluşlarının imtiyaz sahiplerini belediyede misafir etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kentin geleceğine yönelik projeler, bölgenin gelişimi ve yerel basının kamuoyunu bilgilendirme sürecindeki önemli rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Buluşmaya Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra MY Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mevlüt Yeni, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cem Çon, Gün Haber İnternet Sitesi İmtiyaz Sahibi Dursun Gündoğdu, Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Uğur Keskin ve Gerçek Gazetesi Yayın Yönetmeni Songül Başkaya katıldı.

'BÖLGEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN VERİMLİ BİR SOHBETTİ'

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Özçelik, Alanya'nın ortak akılla yönetilmesi noktasında yerel basının önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak, "Alanya'mızın geleceği, bölgemizin gelişimi ve yerel basının kentimize katkıları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gülser YİĞİT