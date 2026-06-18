Fenerbahçe'de böylece İsmail Kartal'ın dördüncü teknik direktörlük dönemi başlamış oldu. Kulübün yaptığı KAP açıklamasında, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde sürpriz bir isim de yer aldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt, Kartal'ın birinci yardımcısı olarak görev yapacak.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM"

Göreve dönüşünün ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye yeniden dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kartal, "Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Başkanımızın beni araması ve sesini duymak beni duygulandırdı. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin de yeni sezon hazırlık programını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte futbolcular 22-23 Haziran tarihlerinde sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından takım Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayacak. İkinci etap kampı ise 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında üç hazırlık maçı yapması planlanırken, takımın dönüşünün ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme sürecine odaklanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE DÖRDÜNCÜ GÖREV

65 yaşındaki teknik adam daha önce 2014-2015 sezonunda, 2022 yılında ve 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yaptı. Son döneminde sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'i yüksek puanla tamamlamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı.

Aziz Yıldırım yönetiminin göreve gelmesinin ardından teknik direktör tercihinin İsmail Kartal'dan yana kullanılması, camiada yeni sezon öncesi beklentileri artırdı. Taraftarlar, dördüncü Kartal döneminde uzun süredir beklenen şampiyonluğun gelip gelmeyeceğini merak ediyor.