Adana'da mevsim normallerini aşan hava sıcaklıkları vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Sabah'ın aktardığına göre, kentin en yoğun bölgelerinden Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan bir termometre, sıcaklığın 39 dereceyi geçmesinin ardından arızalanarak çalışmayı durdurdu.

Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Azat Erdoğan, bunaltıcı havanın etkisine dikkat çekti. Birkaç saattir dışarıda olduğunu ve güneşten ciddi şekilde etkilendiğini belirten Erdoğan, cihazın 40 dereceyi gösterdikten sonra bozulduğunu fark ettiğini ifade etti. Erdoğan, insanların dayanmakta güçlük çektiği bu kavurucu sıcaklığa elektronik cihazların da dayanamadığını dile getirdi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS ENDİŞESİ

Sıcaktan korunmak için parkta gölgede dinlenmeyi tercih eden Eren Batman ise henüz yaz ayları tam olarak başlamadan termometrelerin arızalanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğini vurguladı. Temmuz ve ağustos aylarında yaşanacak olası sıcaklık artışlarından endişe duyduğunu belirten Batman, gençlerin bile zorlandığı bu havalarda risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.

AŞIRI SICAKLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarda günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların bu dönemde kronik rahatsızlığı bulunanları ve yaşlıları koruması, dışarı çıkılması gereken durumlarda ise açık renkli kıyafetler tercih edilerek bol sıvı tüketilmesi büyük önem taşıyor.