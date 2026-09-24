A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sözcü'nün aktardığına göre, Riva'da gerçekleştirilen son antrenmanda tedavisi süren Orkun Kökçü yer almadı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, saha kenarındaki kısa toplantının ardından ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise doğrudan Fransa maçının taktik provaları gerçekleştirildi. Öte yandan, sakatlığını atlatan kaleci Muhammed Şengezer takımla birlikte çalışmalara katılarak hazır bulundu.

MONTELLA'NIN ORTA SAHA KURGUSU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğinin bilindiği kadroda, Orkun Kökçü'nün de son idmana çıkamaması milli takımın merkez orta saha rotasyonunu daralttı. Teknik ekibin, Fransa gibi fiziksel kapasitesi yüksek bir rakip karşısında orta alanda kime görev vereceği ve oyun planında nasıl bir değişikliğe gideceği maç saatinde netleşecek.