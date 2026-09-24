Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına hız veren kulüp yönetimi, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı ile masaya oturdu.

beIN SPORTS'un aktardığına göre, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Avcı bu teklife sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi sözleşmenin imzalanabileceği belirtildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİN YERİNE GEÇEBİLİR

Abdullah Avcı'nın Çorum FK'nın başına geçmesi halinde spor camiası açısından ilginç bir detay da ortaya çıkacak. Görevden ayrılan Uğur Uçar, futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması giydiği dönemde Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak sahaya çıkmıştı. Avcı, nihai anlaşmanın sağlanması durumunda eski oyuncusundan boşalan koltuğa oturarak yeni takımıyla Süper Lig mücadelesi verecek.