Alanya’daki Fenerbahçeli futbolseverlerin de dikkatle takip ettiği transfer sürecinde, İstanbul’da sıcak saatler yaşanıyor. Yeni transferlere bütçe yaratmak ve kadro mühendisliğini tamamlamak isteyen yönetim, takımdaki iki kritik ismin üzerini çizdi. Hedef, bu hafta içinde yapılacak satışlarla kasayı doldurmak.

FRED İÇİN YUNANİSTAN’DAN SÜRPRİZ HAMLE

Orta saha kurgusunda Matteo Guendouzi’nin transferiyle birlikte forma şansı iyice azalan Fred, ayrılık listesinin en başında yer alıyor. Brezilyalı yıldızın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile doku uyuşmazlığı yaşadığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Yunan devi Olympiakos’un devreye girdiği öğrenildi. Komşu ekibinin Fred için 9 milyon euroluk somut bir teklif sunduğu ve sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi ciddiyetle değerlendirdiği belirtiliyor.

SZYMANSKI İÇİN MASADA REKOR RAKAM

Takımdan ayrılma isteği olduğu konuşulan Sebastian Szymanski cephesinde ise işler ciddiye bindi. Union Berlin ve PSV gibi Avrupa ekiplerinin radarında olan Polonyalı oyuncu için en ciddi hamle Fransa’dan geldi. Rennes kulübünün, Fenerbahçe’nin kapısını 11 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren resmi teklifle çaldığı ortaya çıktı. Yönetimin, bu cazip teklifi kabul etme aşamasında olduğu sızan bilgiler arasında.

HEDEF: TEK HAMLEDE 20 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kurmayların planı tıkır tıkır işliyor. İddialara göre Fenerbahçe, Fred ve Szymanski operasyonlarını bu hafta içinde sonuçlandırarak toplamda 20 milyon euroluk dev bir geliri hanesine yazdırmayı ve yeni bombalar patlatmayı hedefliyor.