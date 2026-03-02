ALANYA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası ve Yeşilay Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Sağer, toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek hem afet bilinci hem de bağımlılıkla mücadele konularında kararlılık vurgusu yaptı.

‘GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARARAK GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ’

Deprem Haftası kapsamında yayımladığı mesajında, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Prof. Dr. Turan Sağer, hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Sağer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Deprem Haftası; geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkararak, geleceğe daha hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek için önemli bir hatırlatmadır. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin güçlenmesini ve dayanışma kültürünün daha da pekişmesini temenni ediyorum."

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN YEŞİLAY VURGUSU

Aynı tarihlerde kutlanan Yeşilay Haftası’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rektör Sağer, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın güçlü bir toplumun temeli olduğunu ifade etti. Yeşilay’ın çalışmalarının özellikle gençler için umut ve farkındalık yarattığını belirten Sağer, mesajını şöyle sürdürdü: "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam; güçlü bir toplumun en önemli temelidir. Yeşilay Haftası’nın, sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyor; bu yolda emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN