Buriram'da gerçekleşen 2026 sezonunun ilk yarışı, güneşli koşullarda başladı. Pazar gününe pole pozisyonundan başlayan Marco Bezzecchi, ilk virajı Marc Marquez'in önünde lider dönmeyi başardı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise startta yerini korudu.

Yarışa 9. sıradan başlayan Franco Morbidelli, 10 sıra geriye düşerek startın kaybedeni oldu.

İlk turun ardından Raul Fernandez, Marc Marquez'i geçerek podyumun ikinci basamağına yükseldi. Bu geçişin ardından Jorge Martin de Marquez'e baskı yapmaya başladı.

4. turda Toprak, Maverick Vinales'i geçerek 20. sıraya yükseldi. Martin de Marc Marquez'i geçerek üçüncülüğe yükseldi. Marquez, sıra kaybetmeye devam etti ve tur bitmeden Pedro Acosta tarafından da geçildi. Böylece son dünya şampiyonu beşinciliğe gerilemiş oldu.

Yarışın orta noktasında Jorge Martin ve Pedro Acosta arasında podyumun son basamağı için tekerlek tekerleğe bir mücadele vardı. Marc Marquez, bu mücadeleden yararlanarak beşincilikten yeniden üçüncülüğe yükseldi. Acosta ise Martin'in önünde kalmayı başardı.

Ancak Marquez'in öndeki pozisyonu pek uzun sürmedi ve tekrar Acosta tarafından geçildi. Bu sırada Fernandez'in 2 saniye önünde olan Bezzecchi, rahat bir şekilde yarış liderliğini sürdürüyordu.

Yarış bitimine 5 tur kala Marc Marquez'in arka lastiği patladı. Bu olay pistte sarı bayraklara sebep oldu. Çok geçmeden Marc Marquez'in talihsizliği kardeşi Alex Marquez'i de takip etti ve Alex, kaza yaptı. Bir tur sonra Joan Mir de lastik sorunuyla yarış dışı kaldı.

Damalı bayrağın sallanmasıyla sezonun ilk yarışının kazananı Marco Bezzecchi oldu. Pedro Acosta ikinci olurken, podyumun son basamağına Raul Fernandez yerleşti. İlk 5'i Jorge Martin ve Ai Ogura tamamladılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 21. sıradan başladığı yarışı 17. sırada noktaladı.