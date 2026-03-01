ALANYA 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3.Lig 4. Grup 23.hafta maçında bugün sahasında Eskişehir Anadolu Spor takımını konuk etti. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan maça mutlak galibiyet parolası ile başlayan mavi-beyazlı ekip ilk yazının 25.dakikasında Burak Özdemir'in frikikten attığı müthiş golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile girdi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren Alanya 1221 FK rakip ataklara geçit vermedi. Temsilcimiz, maöın uzatma dakikalarında skoru 2-0'a taşıdı bir Futbol Spor Kulübü 90 + 5 dakikada Samet Çolak'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Kendi sahasından aldığı topu rakip kaleye kadar götüren Orhan Olpak, pasını Samet Çolak'a aktardı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayan Samet, takımının ikinci golüne imza atarak maçın da skorunu tayin etti. Nu sonuçla puanını 27'ye yükselten Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, iç sahada 5 maç aradan sonra galip gelerek taraftarlarını sevindirdi. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221 FK üç puanı söktü aldı: 2-0
Sahasında 5 maçtır galip gelemeyen Alanya 1221 FK, Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı
Kaynak: Haber Merkezi
