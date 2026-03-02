PROGRAMIN en önemli adımı 6 Mart Cuma günü saat 11.00’de Belediye Meclisi Salonu’nda atılacak. Alanya Kent Konseyi’nin tavsiye kararıyla mecliste kabul edilen CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, düzenlenecek imza töreniyle resmiyet kazanacak. Şart, Alanya Belediye Başkanı tarafından imzalanacak. Bu imza; adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışının somut bir taahhüdü olacak.

CEMR Şartı’nın imzalanmasıyla birlikte Alanya’da yerel eşitlik politikalarının güçlendirilmesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm belediye hizmetlerine entegre edilmesi yönünde yeni bir dönem başlayacak.

7 MART: GİRİŞİMCİ KADINLAR SAHNEDE

7 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da, Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) tarafından Leman Kültür Kafe’de “Girişimci Kadın Çarşısı” açılacak. Kadın emeğinin, üretimin ve girişimciliğin destekleneceği etkinlikte Alanyalı kadın üreticiler ürünlerini sergileme ve tanıtma fırsatı bulacak. Bu organizasyon, kadınların ekonomik hayattaki görünürlüğünü artırma açısından önemli bir platform oluşturacak.

8 MART: ALANYA’DA GÜÇLÜ BİR ORTAK DURUŞ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı, gün boyu sürecek etkinliklerle Alanya’da geniş katılımla gerçekleştirilecek.

- 12.30 – Anma Töreni ve Ortak Basın Açıklaması

Atatürk Anıtı önünde, Alanya Kent Konseyi öncülüğünde siyasi partiler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Alanyalı kadınların katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve ortak basın açıklamasıyla; kadın hakları mücadelesinin tarihsel birikimi ve geleceğe dair kararlılık vurgulanacak.

- 14.00 – ‘Bir Kadın Büyütmek’ Söyleşisi

Alanya Belediyesi tarafından Kültür Merkezi A Salonu’nda gazeteci-yazar Aslı Şafak ile ‘Bir Kadın Büyütmek’ başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorluklar, aile, eğitim ve kariyer süreçleri ele alınacak.

- 15.30 – Üretici Kadın Pazarı ve “Belediyenin Kadın Yüzü – Görünmeyen Kahramanlar” Sergisi

Kültür Merkezi’nde Alanya Belediyesi tarafından Üretici Kadın Pazarı açılacak. Aynı program kapsamında “Belediyenin Kadın Yüzü – Görünmeyen Kahramanlar” sergisi ile belediye hizmetlerinde emek veren kadınların görünürlüğü artırılacak.

- 16.00 – Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi’nin açılışı yapılacak. Sergi, sanatın birleştirici gücüyle kadınların evrensel mücadelesine dikkat çekecek.

- 17.00 – ÇYDD Anma Etkinliği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi tarafından Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anma Etkinliği düzenlenecek

- 21.30 – İncesaz Konseri

Günün finalinde, Ramazan Etkinlik Alanı’nda saat 21.30’da İncesaz konseri gerçekleştirilecek. Müzik eşliğinde dayanışma ve birlik mesajı verilecek.

‘EŞİTLİK İÇİN ORTAK İRADE’

Alanya’da 8 Mart programı; yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda eşitlik, hak, adalet ve katılımcı demokrasi iradesinin güçlü bir ifadesi olacak. Yerel yönetim, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri ve tüm Alanyalı kadınlar; eşit bir gelecek için omuz omuza duracak. Alanya, 8 Mart’ta yalnızca bir günü değil, bir mücadeleyi ve bir vizyonu sahipleniyor. Adil, eşit ve kapsayıcı bir Alanya için 8 Mart’ta tüm halkımızı etkinliklere davet ediyoruz.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN)