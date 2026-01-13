Alanya’da lise düzeyinde bugüne kadar pek rastlanmayan bir başarıya imza atıldı. Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen bir güvenlik sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Proje, TEKNOFEST 2023’te Türkiye üçüncülüğü elde etmişti. Alınan patentle birlikte bu çalışma, Alanya’da liseler arasında tescillenen ilk buluş oldu.

ANAHTAR VE KART TARİHE KARIŞIYOR

Elektronik ve mekanik kilidi bir arada kullanan sistem, otel oda kapıları ve soyunma dolaplarında kart ve anahtar kullanımını ortadan kaldırıyor. Girişler yalnızca parmak iziyle sağlanıyor.

GENÇLERİ MAKAMINDA TEBRİK ETTİ

Okul Müdürü Mustafa Vehbi Öz, Proje Danışmanı Ferhat Nalbant ve projeyi geliştiren öğrenci İlke Şahin, elde edilen başarı sonrası tebrik edildi.

Alanya’da ilk kez bir lise projesinin patent alması, eğitim camiasında da dikkatle karşılandı.