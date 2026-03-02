DAVA, S.S. 322 No’lu Demirtaş Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine açıldı. Kooperatif, söz konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu ve mağduriyet yarattığını ileri sürerek kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

KARAR NE GETİRİYORDU?

Dava konusu UKOME kararıyla, Alanya ilçe merkezi ile Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde kartlı biniş sistemine geçen araçlar dışında kalan toplu taşıma araçlarına geçici bir düzenleme getirilmişti.

Buna göre kartlı sistem dışında çalışan araçların:

- Kart sistemi olmayan duraklardan kalktıktan sonra kartlı bölgelerde yolcu indirebileceği ancak yolcu alamayacağı,

- Kartlı sistem bulunan duraklardan kalktıklarında ise sadece kart sistemi dışındaki bölgelere giderek yolcu alabilecekleri ve kartlı bölgelerde yolcu indiremeyecekleri şartıyla faaliyet göstermeleri uygun bulunmuştu. Belediye savunmasında; elektronik ücret toplama sistemi bulunmayan araçların denetiminde zorluk yaşandığı, indirimli ve ücretsiz yolculardan fazla ücret alındığı yönünde şikayetler bulunduğu, aynı hatta çalışan kooperatifler arasında yolcu alma yarışının trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçelerine yer verdi.

MAHKEME: TEKNİK RAPOR YOK

Mahkeme kararında, benzer içerikteki 2020 tarihli bir UKOME kararının daha önce iptal edildiği hatırlatıldı. Yeni kararın da herhangi bir teknik inceleme, araştırma ya da etüt raporuna dayanmadığı vurgulandı.

Ayrıca, kararın dayanağı olarak gösterilen komisyon raporunun, alınan UKOME kararını tam olarak kapsamadığı; düzenlemenin açık, net ve anlaşılır olmadığı ifade edildi. Mahkeme, trafik yükü ve akışına etkilerin bütüncül şekilde değerlendirilmediğini, kamu yararı ve hizmet gereklerine ilişkin somut bir gerekçe ortaya konulmadığını belirterek işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

‘TELAFİSİ GÜÇ ZARAR DOĞABİLİR’

Kararda, söz konusu düzenlemenin hem hizmetten yararlanan vatandaşların seyahat özgürlüğünü hem de taşımacıların çalışma hürriyetini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Bu nedenle işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceği kanaatine varıldı. Mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi. (Haber MERKEZİ)