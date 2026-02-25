SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde On Hotels Alanya Belediyespor, dün sahasında Spor Toto'yu konuk etti. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip, iki kez öne geçmesine rağmen parkeden 3-2 mağlup ayrıldı. Maça etkili başlayan Alanya temsilcisi, özellikle hücumdaki agresif oyunuyla rakibini zorladı. Tribün desteğini de arkasına alan kırmızı-beyazlılar, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Spor Toto, servis ve blok üstünlüğünü ele geçirerek 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü alan On Hotels Alanya Belediyespor, 25-21'lik galibiyetle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-1. Ancak dördüncü sette hata oranı artan ev sahibi ekip, rakibinin baskısına karşı koyamadı. Spor Toto 25-21'lik skorla maçı final setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan tie-break setinde Spor Toto daha az hata yapan taraf oldu. Kritik anlarda sayıları bulan konuk ekip, beşinci seti 15-10 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında iki kez öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamazken, Spor Toto deplasmandan iki puanla dönmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip ise haftayı bir puanla kapattı. Cemali AYDINOĞLU

