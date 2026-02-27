UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı 2-1 yenmesine rağmen İstanbul’da oynanan ilk maçı 3-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalya Havalimanı'nda takımlarını karşılarken, kafileye konaklayacağı Regnum The Crown Belek Hotel önünde de meşale ve havai fişeklerle coşkulu bir karşılama yapıldı. Tezahüratlar ve meşalelerle takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin otele girişinden önce takımlarına destek verdi.

5 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan; Edson Alvarez, Skriniar, Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mert Günok, Fred, Musaba’nın yanı sıra iyileşme süreçleri devam eden Ederson ve Jayden Oosterwolde de Antalya’ya geldi. İki futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağıyla ilgili son kararı teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda Pazar günü saat 20.00’da oynanacak mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak.