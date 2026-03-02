ZAM TABLOSU VE YENİ FİYATLAR

​Alanya'daki güncel fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, beklenen dev zamların ardından oluşacak tablo şu şekilde:

​Motorin: Mevcut 62.60 TL seviyesinden, 5.60 TL zamla birlikte 68.20 TL’ye yükselecek.

​Benzin: Mevcut fiyatın üzerine gelecek 2.10 TL zam ile litre fiyatı 62.30 TL bandını aşacak.

​​Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; akaryakıt fiyatlarındaki bu tarihi artış, 3 Mart Salı gününü 4 Mart Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi