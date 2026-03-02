Alanya'nın Hisariçi Mahallesi’nde yer alan tarihi Bedesten Çarşısı’nın 2026 yılında sona erecek sözleşmesi bölgede faaliyet gösteren esnafı tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre yapı, Antalya Vakıflar İl Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına iş insanı Ali Pur’a kiralandı. Ali Pur’un Alanya Belediyesi ile imzaladığı sözleşmenin ardından, Alanya Kalesi içerisinde bulunan tarihi alan restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

'DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, sözleşmenin 2026 yılında dolacağını belirterek, “49 yıllığına Ali Pur tarafından tahsis edilmiş. Biz o çarşıyı el sanatlarının sergilendiği bir alan olarak değerlendirdik. Devam etmek isteriz ama anlaşabilmemiz gerekiyor. Oranın tahsisi iptal de olabilir çünkü Vakıflar İl Müdürlüğü’nün bizim sözleşme yaptığımız kişi ile de davası var” ifadelerini kullandı.

ESNAF DİKEN ÜSTÜNDE

Çarşıda uzun süredir faaliyet gösteren esnaf ise belirsizlikten dolayı kaygılı. Özellikle turizm sezonuna hazırlık yapan dükkân sahipleri, sözleşmenin akıbetinin netleşmemesinin hem yatırım planlarını hem de ticari geleceklerini etkilediğini dile getiriyor.

Muhabir: Gülser YİĞİT