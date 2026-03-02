Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya Yeni Çevre Yolu Dim Tüneli mevkiinde meydana geldi. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Mehmet Akif Gürkan hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda süren tedaviye rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Akif Gürkan’ın cenazesi dün saat 14.00’te Oba Sekilioğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi