ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Almanya’nın doğrudan askeri olarak çatışmaya katılabileceği ya da müttefiklerine askeri destek sağlayabileceği iddiaları gündeme geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise, Almanya’nın İran’a karşı yürütülecek olası askeri operasyonlara katılacağı yönündeki iddiaları reddederek, ülkesinin böyle bir niyeti olmadığını açıkladı. Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şevki Taç ile ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, özellikle Almanya pazarının Alanya için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Savaşın kapsamı ve süresinin belirleyici olacağını vurgulayan turizmciler, Türkiye’nin çatışmanın tarafı olmaması nedeniyle Alanya’nın güvenli, istikrarlı ve güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

‘BİZ HALA GÜVENLİ ÜLKEYİZ’

Savaşın bir an önce bitmesi bizim için çok önemli” diyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, “Savaş daha da yayılmamalı, diğer ülkelere sıçramamalı. İnancımız ve umudumuz kısa sürede ateşkes sağlanıp savaşın sona ermesidir. Almanya doğrudan ya da dolaylı destek verse bile Alman pazarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye savaşın içinde değil. Biz hâlâ güvenli bir ülkeyiz ancak tabii ki coğrafi olarak yakınız. Genel Avrupa, Orta Doğu’ya baktığında İran ile Türkiye’yi nasıl algılıyorsa o şekilde algılamaya devam edecektir. Bu süreç uzadıkça belirsizlik artacaktır. Biz bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE HAVA SAHASI DAHA STRATEJİK HALE GELDİ’

Sözlerine şu şekilde devam eden Cimrin, “ITB Berlin Fuarı dünyanın en büyük turizm borsası. Orada son değerlendirmeler yapılacak. Alanya heyeti de orada olacak. Tur operatörlerinin önlerini nasıl gördüğü ve nasıl önlemler alınması gerektiği de fuarda değerlendirilecek. Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Turizm Bakanlığı süreci yakından izliyor. Uçak firmaları da belirli derecelerde etkilendi. Bazı hava sahaları kapandı ancak Türkiye çatışma bölgesine uzak. Şu anda Türkiye en çok kullanılan hava sahalarından biri. Birçok Arap ülkesi hava sahasını kapattı. Trafik Türkiye üzerinden yürüyor. Türkiye bu süreçte daha da önemli hale geldi. Burada tüm maliyetler ve olasılıklar değerlendirilecek. TGA süreci yakından izleyerek ziyaretçi sayılarını azaltmamak için alternatif pazarlar oluşturarak stratejilerini güncelleyip hedeflere ulaşmaya çalışacak. Mevcut ortamda çok büyük çaba gerekiyor. Biz coğrafya olarak krizlere alışkınız. Güçlü bir Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Turizm Bakanlığımız var. Çok hızlı manevra yapabilen, hızlı karar alabilen ve değişen koşullara kendini adapte edebilen bir yapıya sahibiz. Avrupa’daki rakiplerimize göre daha yüksek manevra kabiliyetimiz var. Bölgemizin bir an önce barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘TURİZMDE ASIL BELİRLEYİCİ UNSUR SAVAŞTAN ZİYADE TÜKETİCİ GÜVENİ VE İSTİKRARDIR’

Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Şevki Taç, “Biz de gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Almanya pazarı Alanya için önemli pazarlardan biri olduğu için sürecin seyrini de yakından izliyoruz. Burada etkiyi belirleyecek olan savaşın kapsamı ve süresidir. Türkiye savaşın tarafı olmadığı sürece Akdeniz destinasyonu, yani bizim bölgemiz, güvenli tatil algısını korur diye düşünüyorum. Turizmde asıl belirleyici unsur çoğu zaman savaştan ziyade tüketici güveni ve istikrardır. Bu noktada da Türkiye turistler için güvenli bir limandır” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA GÜVENLİ, İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ BİR DESTİNASYONDUR’

Taç, “ITB Berlin Fuarı öncesinde böyle bir gündemin oluşması fuar atmosferini elbette etkileyecektir. Güvenlik ve ekonomik riskler savaşla bağlantılı olarak gündeme gelecektir. Ancak turizm sektörümüz kriz yönetimine alışkındır; bunu pandemi döneminde ve Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Turizm çok dinamik bir sektördür. Belirsizlik dönemlerinde insanlar, güvenilir, ulaşılabilir ve fiyat dengesini doğru sunan destinasyonları daha çok tercih eder. Almanya fuarı bizim için önemli olduğu için Belediye Başkanımız, ALTAV, ALTSO ve kaymakam bey de fuara katılacak. Onların da mesajlarının şu yönde olacağını tahmin ediyorum: Alanya güvenli, istikrarlı ve güçlü bir turizm destinasyonudur. Bunu hepimiz biliyoruz. Süreci hep birlikte soğukkanlılıkla takip ediyoruz” diye konuştu. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi