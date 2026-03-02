Başrollerini paylaştıkları “Bir Baba Hamlet” adlı tiyatro oyunu için Dubai’ye giden ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, bölgede artan gerilim sonrası uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldı.



ABD destekli İsrail-İran geriliminin üçüncü gününde İran’ın misilleme saldırılarıyla tansiyon yükseldi. İran’ın balistik füze ve İHA saldırıları sonrası Körfez bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hedef alınan noktalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai de yer aldı.



PALM JUMEIRAH’DA YANGIN ÇIKTI



Saldırıların ardından Dubai’nin simge bölgelerinden Palm Jumeirah’da yangın çıktığı bildirildi. Lüks otelleri ve turistik tesisleriyle bilinen ada çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.



“AİLEM DE BENİMLE BERABER”



Dubai’de bulunan İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“27 Şubat itibarıyla ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”



Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki hava sahası ve uçuş trafiğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



Özellikle Antalya ve Alanya’dan Dubai’ye turistik ve ticari amaçlı seyahat eden vatandaşlar açısından da uçuş iptallerinin etkileri merak konusu oldu. Körfez hattındaki gelişmeler, yaz sezonu öncesi turizm hareketliliği açısından yakından izleniyor.





Kaynak: Haber Merkezi