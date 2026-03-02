Denizlerin huzur ve güvenliği için görev yapan Sahil Güvenlik personeliyle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Öztürk, Ramazan’ın manevi atmosferini güvenlik güçleriyle birlikte yaşadı. İftar programında personelle birlikte orucunu açan Kaymakam Öztürk, yemek sonrası Sahil Güvenlik mensuplarıyla yakından ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür eden Öztürk, Alanya’nın huzur ve asayişinin sağlanmasında Sahil Güvenlik teşkilatının önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Kaymakam Öztürk, gece gündüz demeden görev yapan personele çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu. Programa İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Erdinç Karadeniz ve birim komutanları da katıldı. (Haber MERKEZİ)
Sahil Güvenlik'in iftarını paylaştı
ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle iftar programında bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
