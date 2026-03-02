Nijerya Milli Takımı'nın İran ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi kadroya çağrıldı. Karşılaşmanın İran'da oynanacak olması, bölgedeki gerilim nedeniyle taraftarı düşündürüyor.

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen ile Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İki futbolcu, ay sonunda oynanacak İran hazırlık maçı için kafileye katılacak.

NİJERYA İRAN DEPLASMANINDA

Nijerya Milli Takımı, ay sonunda deplasmanda İran ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, Avrupa liglerinde forma giyen önemli isimleri kamp kadrosuna dahil etti. Süper Lig’de forma giyen Osimhen ve Ndidi de listede yer aldı.

Özellikle Nijerya İran hazırlık maçı nerede oynanacak sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın İran’da oynanacak olması, bölgedeki gelişmeler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu.

BÖLGESEL GERİLİM TARTIŞMA YARATTI

İran ile İsrail arasında süren çatışmalar gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın İran’da yapılacak olması bazı taraftarlar arasında güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Sosyal medya platformlarında, Osimhen İran’a gidiyor mu ve Ndidi İran maçı güvenli mi başlıkları altında çok sayıda yorum paylaşıldı.

Henüz resmi makamlar tarafından karşılaşmaya ilişkin herhangi bir güvenlik değişikliği ya da erteleme kararı açıklanmadı. Programın planlandığı şekilde devam ettiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN MİLLİ GÖREV

Galatasaray formasıyla sezon boyunca dikkat çeken performans sergileyen Osimhen ile Beşiktaş’ta orta sahada istikrar sağlayan Ndidi, ligdeki performanslarının ardından milli davet aldı. İki futbolcu, ay sonunda milli forma için sahaya çıkacak.

Türkiye’de forma giyen yıldızların İran deplasmanına gidecek olması, Süper Lig taraftarlarının da gelişmeleri yakından izlemesine neden oluyor. Özellikle Süper Lig futbolcuları İran hazırlık maçı konusu spor gündeminde öne çıkıyor.