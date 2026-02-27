Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Kura çekimi sonrası Avrupa futbolunun iki köklü kulübü karşı karşıya gelecek.





AVRUPA’DA ZORLU RAKİP



Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve yüksek tempolu oyun yapısıyla bilinen Liverpool, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Ancak Galatasaray, özellikle RAMS Park’taki iç saha atmosferi ile Avrupa’da birçok güçlü rakibe zor anlar yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da yapılacak.