TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'deki maçlarını UEFA takvimi nedeniyle ileri bir tarihe aldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu turda Liverpool ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçı 10 veya 11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart'ta deplasmanda oynayacak. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor da dün Shkendija'yı 4-0'yenerek son 16 turuna yükseldi. Karadeniz temsilcisi de, bu turda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart'ta karşılaşacak.

ERTELENEN MAÇLAR

Avrupa maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılması planlanan Göztepe – Galatasaray ve Çaykur Rizespor – Samsunspor maçları, ileri bir tarihe ertelendi.

MİLLİ TAKIM

TFF ayrıca, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakaları öncesinde milli futbolcuların yıpranmaması ve takımın daha fazla birlikte çalışabilmesi amacıyla lig maçlarını üçer gün öne çekmişti. A Milliler, 26 Mart'ta sahasında Romanya, eğer gerekirse finalde Slovakya-Kosova galibi ile 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. TFF, Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen takımların Süper Lig'deki 27. hafta maçlarının UEFA takvimi ve milli takım planlaması nedeniyle erteleneceğini duyurdu. Spor SERVİSİ