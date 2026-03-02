Antalya’da dar ve orta gelirli aileler için TOKİ konut başvuruları Nisan ayında başlıyor. Yaklaşık 9 bin TL taksitle, sabit ödeme modeliyle ev sahibi olma imkânı sunulacak.

Antalya TOKİ konut başvurusu 2026 süreci için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde satışa sunacağı konutların bir bölümünü Antalya’da vatandaşlarla buluşturmayı planlıyor. Özellikle dar ve orta gelirli aileler için Antalya’da uygun fiyatlı konut fırsatı dikkat çekiyor.

İlk bilgilere göre projelerde taksitlerin yaklaşık 9 bin TL seviyesinde olması öngörülüyor. Ödeme planı ise uzun vadeli ve sabit taksitli model üzerinden kurgulanıyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE

Antalya’daki TOKİ projelerinde uygulanması beklenen ödeme koşulları şöyle:

Yüzde 10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Sabit taksit modeli

Taksit ödemelerinin konut tesliminden sonra başlaması planlanıyor. Böylece inşaat sürecinde hak sahiplerine ek bir ödeme yükü çıkmaması hedefleniyor. Başvurular banka aracılığıyla alınacak ve belirlenen başvuru bedelinin yatırılması gerekecek.

Antalya’da son dönemde kiraların 15-20 bin TL bandına çıkması, özellikle asgari ücretli ve emekli vatandaşlar için barınma maliyetini ciddi şekilde artırdı. Bu nedenle Antalya’da uygun taksitli TOKİ konut projesi birçok aile için kira öder gibi ev sahibi olma umudu anlamına geliyor.

SOSYAL KONUT PROJESİNDEN AYRI YÜRÜTÜLECEK

Yetkililer, Antalya’daki yeni satış sürecinin daha önce açıklanan 500 bin sosyal konut projesinden ayrı yürütüleceğini belirtiyor. Daha önce kura sürecine katılıp hak sahibi olamayanlar için de yeni bir fırsat doğacak.

Ayrıca mevcut projelerde stokta kalan konutların da etap etap yeniden satışa çıkarılması planlanıyor. Bu durum, Antalya TOKİ kurasında çıkmayanlara ikinci şans olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA’DA BAŞVURU İÇİN 7 TEMEL ŞART

TOKİ’nin Antalya’daki konut satışlarında arayacağı temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

T.C. vatandaşı olmak

Başvuru yapılan ilde ikamet etmek veya Antalya nüfusuna kayıtlı olmak

Başvuru sahibinin, eşinin ve çocuklarının üzerine konut bulunmaması

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak (istisnalar hariç)

Belirlenen gelir sınırını aşmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılması

Kesin şartlar ve gelir kriterleri, resmi ilan yayımlandığında netleşecek.

NİSAN AYINDA ANTALYA’DA YENİ SATIŞ TAKVİMİ

Yeni konut satışlarının Nisan ayından itibaren etap etap duyurulması bekleniyor. Antalya için özel başvuru takvimi ayrıca açıklanacak. Projelerin hangi ilçelerde hayata geçirileceği ise resmi duyuru ile netleşecek.

Ev fiyatlarının yükseldiği, kiraların her ay yeniden konuşulduğu bir dönemde, Antalya’da uzun vadeli ve sabit taksitli konut modeli özellikle genç aileler için kritik bir alternatif olarak öne çıkıyor.