Türkiye merkezli hava yolu şirketi AJet, yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirket, toplam 50 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında bilet fiyatlarının vergi dahil 60 dolardan başlaması, özellikle yaz sezonu öncesi yoğun ilgi görmesi beklenen bir fırsat olarak öne çıktı.

SATIŞ TARİHLERİ SINIRLI

Kampanyalı biletler, 29 Nisan 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. İndirimli bilet almak isteyen yolcular için süre oldukça sınırlı. Satışların 30 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar devam edeceği açıklandı.

Bu kapsamda planlama yapan yolcuların, kısa süre içinde rezervasyonlarını tamamlaması gerekiyor.

UÇUŞLAR MAYIS VE HAZİRAN DÖNEMİNİ KAPSIYOR

İndirimli biletler, 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Bu tarih aralığı, özellikle yaz sezonu öncesi tatil planı yapanlar için önemli bir avantaj sunuyor.

EK HİZMETLERDE DE İNDİRİM VAR

Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Ek hizmetlerde de indirime gidildi. Buna göre;

Kabin bagajı 9 eurodan, 10 kilogram uçak altı bagaj ise yine 9 eurodan satışa sunulacak.

Bu uygulama, özellikle düşük maliyetli seyahat etmek isteyen yolcular için ek bir avantaj sağlıyor.

20’DEN FAZLA ÜLKEYE UÇUŞ FIRSATI

Kampanya kapsamında birçok popüler destinasyon yer alıyor. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Mısır da kampanya dahilinde bulunuyor.

Toplamda 20’den fazla ülkeye yönelik indirimli uçuş imkânı sunulması, Alanya ve Antalya bölgesinden yurt dışına seyahat planlayanlar için de önemli bir alternatif oluşturuyor.