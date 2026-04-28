Fenerbahçe’de beklenen karar resmileşti. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıklayarak tarihin 6-7 Haziran olarak belirlendiğini duyurdu. Karar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna bildirildi.

“VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ”

Saran açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana camiaya verdikleri sözleri hatırlatarak, “Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini bilgilerinize sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, açıklamasında sadece bir yönetici olarak değil, camianın bir parçası olarak konuştuğunu vurgulayarak, “Bu camianın artık beklemeye değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı vardı” dedi.

ZOR ŞARTLARA VURGU YAPTI

Göreve geldiklerinde zor bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Saran, uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Süreç boyunca ayrıştırıcı bir dil kullanmamaya özen gösterdiklerini dile getiren Saran, kulübün başarısını her şeyin önünde tuttuklarını söyledi.

“BU KARAR FENERBAHÇE İÇİN”

Seçim kararının kulübün geleceği için alındığını belirten Saran, şu değerlendirmede bulundu: “Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım. Bu koltuk bir hırs meselesi değildir. Aslolan Fenerbahçe’dir.”