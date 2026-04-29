Alanya’da yaşanan olay, mahallede tedirginliğe neden oldu. Kestel Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki bir kişinin evinde çok sayıda hap içtiği öğrenildi. Olayın, aile bireylerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.

AİLESİ FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre E.D. (60), evde bulunduğu sırada çok sayıda ilaç aldı. Durumu fark eden yakınları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yaşanan durumun tüm yönleriyle araştırıldığı ve gerekli tutanakların tutulduğu ifade edildi.

MAHALLEDE ENDİŞE YARATTI

Olayın yaşandığı mahallede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar özellikle benzer durumlarda erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Yetkililer, acil durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine hemen haber verilmesi gerektiğini tekrar hatırlattı. Mehmet Al