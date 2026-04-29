Antalya’da öğle saatlerinde yaşanan olayda bir kişi Atatürk heykeline çıkarak üzerine benzin döktü. Polis ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda kendini yakma girişimi öğle saatlerinde paniğe neden oldu. Meydanda bulunan Atatürk heykelinin üzerine çıkan bir kişi, yanında getirdiği benzinle kendini yakmaya çalıştı.

Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Meydanda bulunan insanlar güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırıldı.

MEYDANDA GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Polis ekipleri, olayın yaşandığı alanda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda güvenlik önlemleri artırılırken, itfaiye ekipleri de olası bir yangına karşı hazır bekletildi.

Olası bir faciayı önlemek için meydanın bir kısmı geçici olarak kapatıldı. Çevredeki vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi.

POLİS UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen ekipler, şahsı sakinleştirmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü. Polislerin şahsı aşağı indirmek için çaba gösterdiği öğrenildi.

Olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Ekiplerin müdahalesi sırasında herhangi bir yaralanma olup olmadığı da netleşmedi.

VATANDAŞ O ANLARI KAYDETTİ

Olay sırasında meydanda bulunan bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde vatandaşın tepkisi de yer aldı:

“Adam kendini yakıyor. Heykele çıkmış kendini yakacak. Islatıyor kendini. Bu kadar insanın işini gücünü engelliyor. Yollar da kapatıldı.”

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.