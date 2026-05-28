Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Kılınç Zeytuneli (75) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre U.T. (28) yönetimindeki 31 AFN 064 plakalı otomobil, Kılınç Zeytuneli idaresindeki 31 ACD 034 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Zeytuneli ise metrelerce savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kılınç Zeytuneli’nin duran kalbini yeniden çalıştırabilmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü U.T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Kılınç Zeytuneli’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Reyhanlı-Antakya kara yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normale döndü.