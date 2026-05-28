Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyünde yaşanan arazi anlaşmazlığı, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kontrolden çıkmasıyla taraflar arasında taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavga yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 7 kişi için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavganın yaşandığı köyde yeniden gerginlik yaşanmaması için güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığı bildirildi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIKLARI ZAMAN ZAMAN GERİLİM YARATIYOR

Bölgedeki kırsal yerleşimlerde arazi sınırları ve kullanım hakları nedeniyle zaman zaman benzer anlaşmazlıkların yaşandığı belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşların yaşanan sorunları hukuki yollarla çözmeleri gerektiğini vurgularken, silahlı ve şiddet içeren olayların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.