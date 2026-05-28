Amasya’da meydana gelen trafik kazası aynı aileden iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yeşilöz kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada dede ve torunu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tokat’tan Amasya yönüne seyir halinde bulunan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarken, İ.Ş. yönetimindeki otomobil kısa süre içinde alev aldı.

ARAÇ ALEV ALDI, İÇİNDEKİLER SON ANDA ÇIKTI

Kazada yanan otomobilde bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan S.Ş. ile G.Ş., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

YEŞİLÖZ KAVŞAĞINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kavşakta hız, geçiş önceliği ve görüş açısına ilişkin teknik değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise Yeşilöz kavşağında zaman zaman benzer kazaların yaşandığını belirterek ek trafik önlemleri alınmasını istedi.