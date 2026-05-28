İYİ Parti Antalya Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, "Kılıçdaroğlu’nun yazısının hukuken hükmü yoktur, Genel Başkan halen Özgür Özel'dir" çıkışıyla ana muhalefetteki derinleşen yetki krizini gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde bir süredir dip dalga olarak devam eden liderlik ve yetki tartışmaları, resmi yazışmalara dökülerek su yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanlığı imzasını taşıyan ve 28 Mayıs 2026 tarihinde milletvekillerine gönderilen bir genelge, TBMM kulislerinde bomba etkisi yarattı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN "İMZA" ÇIKIŞI: "TOPLANTI TARİHİNİ BEN BELİRLERİM"

Milletvekilleri arasında TBMM CHP Grup Genel Kurulunun ne zaman toplanacağına dair yaşanan tereddütler üzerine yayınlanan genelgede, dikkat çekici ifadeler yer aldı. Doğrudan milletvekillerine hitap eden yazıda, toplantı tarihinin henüz belirlenmediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

Yazının altındaki "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan" imzası ise "CHP’de genel başkan kim?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

İYİ PARTİLİ UĞUR POYRAZ’DAN HUKUKİ YAYLIM ATEŞİ

Siyaset gündemine düşen bu genelgeye ilk ve en sert tepki, muhalefet sıralarından ama dışarıdan bir isimden, İYİ Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Avukat Uğur Poyraz’dan geldi. Bir hukukçu titizliğiyle süreci yorumlayan Poyraz, Kılıçdaroğlu’nun imzaladığı metnin hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını açıkça ilan etti.

Poyraz yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına ve resmi meşruiyete dikkat çekerek şunları söyledi: "YSK tarafından Özgür Özel'in mazbatası iptal edilmemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'na mazbata verilmemiştir. Bu durumda CHP genel başkanı halen Özgür Özel'dir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yazısının hukuken bir hükmü yoktur."

CHP’Yİ HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR: KRİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK

Hukukçu milletvekili Uğur Poyraz’ın yaptığı bu net ve hukuki tespit, CHP’de önümüzdeki günlerde yaşanacak fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Parti içi dengelerin, delege iradesinin ve resmi makamların kimde olduğunun tartışmaya açıldığı bu süreç, ana muhalefet partisinde daha derin ve geri dönülmez tartışmaların yaşanacağını gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu kanadının bu çıkışına Genel Merkez ve Özgür Özel yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği ise Ankara kulislerinde merakla bekleniyor. Siyasette taşları yerinden oynatacak bu "yetki savaşı", önümüzdeki günlerin en sıcak maddesi olmaya aday.

