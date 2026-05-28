Kars’ta aniden etkisini artıran şiddetli rüzgâr, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir apartmanın çatısı yerinden koparak çevreye savruldu.

Olay, Şehitler Mahallesi’nde Kafkas Üniversitesi yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Rüzgârın etkisiyle çatıda bulunan sac parçaları büyük gürültüyle yerinden sökülerek bina çevresine düştü.

Çevrede büyük paniğe neden olan olayda, sacların düştüğü noktada vatandaşların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, rüzgârın etkisini sürdürmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatıda tehlike oluşturan parçaların yeniden koparak çevreye zarar vermemesi için çalışma başlatan ekipler, yerinde müdahaleyle kalan sac parçalarını kontrollü şekilde söktü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki vatandaşların güvenlik amacıyla bölgeden uzak tutulduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, kent genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yüksekten cisim düşmesi riskine karşı vatandaşların açık alanlarda tedbirli davranmaları istendi.

Kars’ta zaman zaman etkisini artıran rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda da kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.

ŞİDDETLİ RÜZGÂR GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEDİ

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazı iş yerlerinin önündeki tabela ve hafif malzemelerin de savrulduğu görüldü.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede rüzgârın etkisini bir süre daha sürdürebileceği uyarısında bulundu.